Karaman FK, İnegölspor'a 2-0 Kaybetti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Karaman Futbol Kulübü, sahasında İnegölspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk golü 3. dakikada Kerem Dönertaş kaydederken, ikinci golü 62. dakikada Taner Gümüş attı. Maçta toplam 8 sarı karta başvuruldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü, sahasında İnegölspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Karaman
Hakemler: Şevket Teker, Çarı Ateş, Tolga Okumuş,
Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz (Muhammet Özkal dk. 80), Şamil Başaran (Doğukan İnce dk. 69), İlke Tankul, Ali Mert Aydın (Hasan Akpınar dk. 62), Sabrican Vural (Yusuf Yardımcı dk. 69), Abdulkadir Sönmez (Samet Dağlı dk. 46), Sadi Karaduman, Emre Toptan, Ertuğrul Şenlikoğlu
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş (Taha Recep Cebeci dk. 82), Kerem Dönertaş (Efekan Karayazı dk. 82), Mete Sevinç (Ruhan Arda Aksoy dk. 65), Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Özcan Aydın dk. 82), Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk (Yasin Ozan dk. 56)
Goller: Kerem Dönertaş (dk. 3), Taner Gümüş (dk. 62) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Abdulkadir Sönmez, Emre Toptan, Yusuf Yardımcı, Samet Dağlı (Karaman FK), Hasan Alp Altınoluk, Yusuf Tursun, Ahmet Özkaya, Ruhan Arda Aksoy (İnegölspor), - KARAMAN