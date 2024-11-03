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Karaman FK, Bucaspor 1928'i 1-0 Mağlup Etti

Karaman FK, Bucaspor 1928'i 1-0 Mağlup Etti
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Karaman FK, Bucaspor 1928'i 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Bucaspor 1928'i 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Yücel Büyük, Giray Kara, Mahir Selenga Mısır

Karaman FK: Atalay, Eyüpcan, Azad, Polat, İlke (Abdulkadir dk. 75), Hüseyin Mert (Yunus dk. 89), Cihat, Anıl, Ömer Faruk, Özkan, Resul (Sabrican dk. 86)

Bucaspor 1928: Efe, Nizamettin, Cebrail (Yılmaz dk. 73), Yasin, Sefa, Emre Nefiz (Sebehattin dk. 77), Mehmet Erdem, Şerif, Emre Erdem, Çağrı (Doğan Can dk. 57), Zeki (Buğra dk. 77)

Gol: Resul (dk. 45) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Atalay, Cihat, (Karaman FK) Sefa, Mehmet Erdem, Emre Erdem, Buğra, (Bucaspor 1928) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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