Karaman FK, Adana 01 FK'ya 3-1 Mağlup Oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Karaman Futbol Kulübü, sahasında Adana 01 Futbol Kulübü'ne 3-1 kaybetti. Golleri Sabrican Vural, Alpay Çelebi, Muhammet Beşir ve Yusuf Can Calayır attı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Adana 01 Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.
Stat: Yeni Karaman
Hakemler: Enver Aydın, İsmail Semih İleri, Enes Berk Güçlü,
Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Azad Filiz (Eyüpcan Delibalta dk. 80), Şamil Başaran, İlke Tankul, Ali Mert Aydın, Sabrican Vural, Sadi Karaduman, Emre Toptan (Cem Aktaş dk. 70), Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Ertuğrul Şenlikoğlu,
Adana 01 FK: Taha Cengiz Demirtaş, Fatih Özkan (Alpay Çelebi dk. 46), Yiğit Demir, Furkan Özyapı, Adnan Karahisar (Muhammet Beşir dk. 62), Okan Derici (Tuna Sezen dk. 46), Muammer Denizhan Taşkan (Ömer Önder dk. 87), Hasan Çelik, Mehmet Zahit Çınar (Yusuf Can Calayır dk. 54), Ahmet Eren, Mehmet Alp Kurt,
Goller: Sabrican Vural (dk. 7), (Karaman FK) Alpay Çelebi (dk. 66), Muhammet Beşir (dk. 71), Yusuf Can Calayır dk. 86) (Adana 01 FK)
Sarı kartlar: Azad Filiz, Ali Mert Aydı, (Karaman FK), Muammer Denizhan Taşkan, Muhammet Beşir, (Adana 01 FK) - KARAMAN