Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

Erdoğan tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti
Netanyahu, Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerini söyledi

"Orta Doğu haritasını yeniden çizeceğiz"
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Karaman FK, 68 Aksarayspor'a 1-0 Yenildi

Karaman FK, 68 Aksarayspor'a 1-0 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında 68 Aksarayspor ile karşılaştı ve maçı 1-0 kaybetti. İbrahim Yılmaz'ın 21. dakikada attığı golle Aksarayspor üç puanı aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı 68 Aksarayspor'a 1-0 yenildi.

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Muhammed Yıldız, Selami Dursun

Karaman FK: Mertcan Dağlı, Eyüpcan Delibalta (Ömer Faruk Yılmaz dk. 74), Azad Filiz, Polat Yaldır (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 74), İlke Tankul, Hüseyin Mert Uyanıker (Abdulkadir Sönmez dk. 46), Sabrican Vural (Anıl Gözütok dk. 78), Cihat Aktaş, Özkan Taştemur, Resul Türkkalesi (Metehan Mustafa Mollaoğlu dk. 46), Mehmet Bağcı,

68 Aksarayspor: Ali Türkan (Hüseyin Yılmaz dk. 46), Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak (Cengiz Ötgün dk. 69), Doğan Ateş, İbrahim Yılmaz (Yasin Abdioğlu dk. 87), Atamer Bilgin, Muhammet Onur Başyiğit (Sezer Yıldırım dk. 76), Ahmet Abdullah Çakmak (Abdurrahman Canlı dk. 76), Alim Harlak, Ercan Yazıcı, Onur Ural

Gol: İbrahim Yılmaz (dk. 21) (68 Aksarayspor)

Sarı kartlar: İlke Tankul, Cihan Aktaş, (Karaman FK), Hüseyin Yılmaz, (68 Aksarayspor) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
img

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
img

Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik

Avukattan Yargıtay kararı için olay sözler: Biz de basından öğrendik
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.