Karaman FK, 68 Aksarayspor'a 1-0 Yenildi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında 68 Aksarayspor ile karşılaştı ve maçı 1-0 kaybetti. İbrahim Yılmaz'ın 21. dakikada attığı golle Aksarayspor üç puanı aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı 68 Aksarayspor'a 1-0 yenildi.
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Muhammed Yıldız, Selami Dursun
Karaman FK: Mertcan Dağlı, Eyüpcan Delibalta (Ömer Faruk Yılmaz dk. 74), Azad Filiz, Polat Yaldır (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 74), İlke Tankul, Hüseyin Mert Uyanıker (Abdulkadir Sönmez dk. 46), Sabrican Vural (Anıl Gözütok dk. 78), Cihat Aktaş, Özkan Taştemur, Resul Türkkalesi (Metehan Mustafa Mollaoğlu dk. 46), Mehmet Bağcı,
68 Aksarayspor: Ali Türkan (Hüseyin Yılmaz dk. 46), Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak (Cengiz Ötgün dk. 69), Doğan Ateş, İbrahim Yılmaz (Yasin Abdioğlu dk. 87), Atamer Bilgin, Muhammet Onur Başyiğit (Sezer Yıldırım dk. 76), Ahmet Abdullah Çakmak (Abdurrahman Canlı dk. 76), Alim Harlak, Ercan Yazıcı, Onur Ural
Gol: İbrahim Yılmaz (dk. 21) (68 Aksarayspor)
Sarı kartlar: İlke Tankul, Cihan Aktaş, (Karaman FK), Hüseyin Yılmaz, (68 Aksarayspor) - KARAMAN