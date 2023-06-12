Karaman'da Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 farklı spor branşında açılacak yaz spor okulları ve engelsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 farklı spor branşında açılacak yaz spor okulları ve engelsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek yaptığı yazılı açıklamada, çocuk ve gençler için 19 farklı spor branşında eğitimlerin deneyimli antrenörler eşliğinde başlayacağını belirtti.

Sağlıklı bir nesil için sporun önemli olduğunu ve spor okullarının çocuklar ve gençler için çok güzel bir fırsat olduğunu ifade eden Bebek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için uzman antrenör kadromuzla ve modern spor tesislerimizle daima halkımızın hizmetindeyiz. Spor okullarımızda ayrıca seçtikleri branşlarda eğitim alan çocuk ve gençlerimizin ilgi duydukları branşlarda ilerlemeleri için önayak olacağız. Tüm çocuk ve gençlerimizi spor okullarımıza bekliyoruz."