Üye Girişi
Haberler

Karaman'da Para Badminton Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Güncelleme:

Karaman'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. Organizasyona 13 ilden 38 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden sporcular belirlendi.

Karaman'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan organizasyona, 13 ilden 38 sporcu katıldı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Organizasyonda sınıflarına göre şampiyonluğa ulaşan para badmintoncular şöyle:

Tek erkekler

Ali Altıparmak (SH 6), Mustafa Tuğra Nur (SL 3), Fuat Soruklu (SL 4), İlker Tuzcu (SU 5), Aslan Şahin (WH 2)

Tek kadınlar

Elif Dozukoğlu (SH 6), Halime Yıldız (SL 3), Tuğçe Çelik (SL 4), Zehra Bıyık (SU 5), Ebru Gökşen (WH1), Emine Seçkin (WH 2)

Çiftler karışık

Ali Altıparmak-Sudenaz Şanlı (SH 6), Mustafa Tuğra Nur-Zehra Bıyık (SL 3-SU 5), Emine Seçkin-Ebru Gökşen (WH 1-WH 2)

Bu arada çift erkekler SU 5 kategorisinde Şükrü Gül-Sedat Tümkaya, kadınlar SH 6'da ise Sudenaz Şanlı-Elif Ebrar Yığınlı çifti birinci oldu.

Kaynak: AA / Spor

Karaman Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! DEM Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gürsu adayı Rabia Toktaş kimdir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 130. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? DEM Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gemlik adayı Hadice Ateş kimdir? DEM Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir? DEM Parti Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir? DEM Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Burhaniye adayı Asuman Bal kimdir? DEM Parti Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Ayvalık adayı Seçkin Süslü kimdir? DEM Parti Aydın Sultanhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Sultanhisar adayı Hüsnü Taş kimdir? DEM Parti Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Nazilli adayı Besriye Tekgür kimdir? DEM Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Kuşadası adayı Sabahattin Bor kimdir? DEM Parti Aydın Germencik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir? DEM Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir? DEM Parti Aydın Didim Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir? DEM Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title