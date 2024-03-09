Karaman'da Para Badminton Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
Karaman'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. Organizasyona 13 ilden 38 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden sporcular belirlendi.
Karaman'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan organizasyona, 13 ilden 38 sporcu katıldı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Organizasyonda sınıflarına göre şampiyonluğa ulaşan para badmintoncular şöyle:
Tek erkekler
Ali Altıparmak (SH 6), Mustafa Tuğra Nur (SL 3), Fuat Soruklu (SL 4), İlker Tuzcu (SU 5), Aslan Şahin (WH 2)
Tek kadınlar
Elif Dozukoğlu (SH 6), Halime Yıldız (SL 3), Tuğçe Çelik (SL 4), Zehra Bıyık (SU 5), Ebru Gökşen (WH1), Emine Seçkin (WH 2)
Çiftler karışık
Ali Altıparmak-Sudenaz Şanlı (SH 6), Mustafa Tuğra Nur-Zehra Bıyık (SL 3-SU 5), Emine Seçkin-Ebru Gökşen (WH 1-WH 2)
Bu arada çift erkekler SU 5 kategorisinde Şükrü Gül-Sedat Tümkaya, kadınlar SH 6'da ise Sudenaz Şanlı-Elif Ebrar Yığınlı çifti birinci oldu.