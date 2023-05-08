Karaman'da model ve kağıt uçak yarışmaları sona erdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları hava sporları model ve kağıt uçak il birinciliği yarışmalarında dereceye giren sporcular belli oldu.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları hava sporları model ve kağıt uçak il birinciliği yarışmalarında dereceye giren sporcular belli oldu.

Okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen küçükler, yıldızlar ve gençler model uçak, kağıt uçak il birinciliği yarışmaları tamamlandı.

Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda 60 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmalar sporcuların kağıt uçak kategorisindeki performansları ile başladı. Sporcuların yaptıkları kağıt uçakları en uzak mesafeye göndermeye çalıştıkları anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Model uçak kategorisinde de katılımın yoğun olduğu yarışmalarda sporcular bu kez uçakları en uzun sürede havada tutmaya çalıştı. Seyir zevki yüksek ve çekişmeli geçen yarışlar sonunda model uçak kategorisi küçük erkeklerde Emin Bekir birinci, Mehmet Özbek ikinci, Mustafa Uğur üçüncü, Eren Göksu dördüncü, küçük kızlarda Yağmur Metik birinci, Ece Delen ikinci, Berra Keskin üçüncü, yıldız erkeklerde İlhan Berat birinci, yıldız kızlarda Müşerref Ela Kurt birinci, genç erkeklerde Ahmet Yılmaz birinci, Mehmet Uysal ikinci, Sadık Ceylan üçüncü, Serhat Coşkun dördüncü, genç kızlarda Berra Deveci birinci, Güzel Cüccam ikinci oldu. Kağıt uçak kategorisinde dereceye giren sporcular ise küçük erkeklerde Emin Bekir Başaran birinci, Kemal Duran Uzun ikinci, Tunahan Ünlü üçüncü, Mehmet Özbek dördüncü, küçük kızlarda Yağmur Nisa Karalı birinci, Yağmur Metik ikinci, Ece Delen üçüncü, Emetullah İlkay Ceylan dördüncü, yıldız kızlarda Müşerref Ela Kurt birinci, yıldız erkeklerde İlhan Berat Er birinci, genç kızlarda Güzel Cüccam birinci, Berra Deveci ikinci, genç erkeklerde Mevlüt Demirhan birinci, Göktan Erkarakoç ikinci, Sadık Ceylan üçüncü, Serhat Coşkun dördüncü oldu. Model uçak ve kağıt uçak yarışları sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi. - KARAMAN