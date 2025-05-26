Karaman'da İlk Plaj Voleybolu Turnuvası Heyecanı

Karaman'da ilk kez düzenlenen plaj voleybolu turnuvası ile denize kıyısı olmayan kentte kum üzerinde voleybol oynayanlar keyifli anlar yaşadı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen plaj voleybolu turnuvası için kampüste gerçek plaj standartlarında bir voleybol sahası inşa edildi. 50 metreküp özel kum serilen alanda 380 metrekare çift kat jüt taban örtüsü kullanıldı ve 80 metre kauçuk bordürle çevresi düzenlendi. Denize kıyısı olmayan şehirde, sahil atmosferi kazandırılan alanda, öğrenciler için hem spor hem de sosyal etkileşim fırsatı sunuldu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, 4 gün süren turnuvaya üniversitenin farklı birimlerinden birçok öğrenci ve personelin katıldığını söyledi. Kampüs içinde iletişim ve birlikte hareket etme kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen etkinliğin açılışına katılan Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'ya destekleri için teşekkür eden Sefa Lök, plaj voleybolu oynayanların alışılmışın dışında bir deneyim kazandıklarını kaydetti. - KARAMAN