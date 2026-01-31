Haberler

Göztepe-Fatih Karagümrük maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, maç sonrası yaptığı açıklamada net fırsatlar bulduklarını ama bunları gole çeviremediklerini belirtti. Değişikliklere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Stanojevic, gelecek maçlar için çözüm arayışlarının süreceğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, net şanslar bulduklarını ancak gole çeviremediklerini belirterek, "Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının sonunda yedikleri 2. golle geri düştüklerini ve işlerinin çok zorlaştırdığını söyledi.

İkinci yarıda şanslar buldukların ancak değerlendiremediklerini aktaran Stanojevic, "Net şanslar bulduk. Fakat bunları gole çeviremedik. Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Daha bitirici olmaya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Stanojevic, şöyle devam etti:

"Bunları çözebileceğimize inanıyorum çünkü bu dönemde aslında iyi şanslar da yakaladık. Son maçlarda mesela böyle çok şanslar yakalayamadık. Önümüzdeki maçlarda da gelecekte de çözümleri aramaya devam edeceğiz. Bunlar için çalışacağız. Ben buna inanıyorum. Yüzde yüz çözüm bulacağız."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Isparta'da öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildi, il milli eğitim inceleme başlattı

Ortaokulda kamera skandalı! Anında inceleme başlatıldı
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz