Göztepe-Fatih Karagümrük maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, net şanslar bulduklarını ancak gole çeviremediklerini belirterek, "Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının sonunda yedikleri 2. golle geri düştüklerini ve işlerinin çok zorlaştırdığını söyledi.

İkinci yarıda şanslar buldukların ancak değerlendiremediklerini aktaran Stanojevic, "Net şanslar bulduk. Fakat bunları gole çeviremedik. Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Daha bitirici olmaya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Stanojevic, şöyle devam etti:

"Bunları çözebileceğimize inanıyorum çünkü bu dönemde aslında iyi şanslar da yakaladık. Son maçlarda mesela böyle çok şanslar yakalayamadık. Önümüzdeki maçlarda da gelecekte de çözümleri aramaya devam edeceğiz. Bunlar için çalışacağız. Ben buna inanıyorum. Yüzde yüz çözüm bulacağız."