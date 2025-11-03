Haberler

Karagümrük Teknik Direktörü Korkmaz: 'Bu bataklıktan çıkacağız!'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybeden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Onur Can Korkmaz, ligdeki kötü durumlarını kabullenmediğini ve gelecek hafta yeni bir çıkış hedeflediğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'inin 11. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Onur Can Korkmaz, "Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız. Buna inancım tam." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çıkış yapabilecekleri bir maç oynadıklarını söyledi.

Maçta puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlar vardı. Bu tarz maçlarda bulduğunuz fırsatları atmanız gerekiyor, bunları kullanamadık. 82. dakikada duran toptan bir gol yedik. En azından ikinci yarı berabere oyunu bitirebilirdik. Bu fırsatı da kullanamadık. Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız. Buna inancım tam."

Korkmaz, maçta duran topta savunma hatası yaptıklarına değinerek, "O anı doğru oynamak gerekiyor. Girdiğiniz pozisyonları bu tarz maçlarda atacaksınız. Rakibin çok net pozisyonları yoktu. Duran topta fırsatınız oluyor iyi bir savunma yapmak için. Bu tarz anları iyi oynamanız gerekiyor. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Çalışacağız, çıkacağız buradan. Benim bir tereddüdüm yok. Bunun için herkes yüzde yüzünü verecek. Ben vereceğim, oyuncularım verecek. Buradan Karagümrük'ü kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.