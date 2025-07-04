Karagümrük Başkan Yardımcısı Bahar: 'Karanlık kuyudan pes etmeden çıktık'

FATİH Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, "Yusuf gibi kuyuya atıldık. Ama o karanlık kuyudan yılmadan, pes etmeden çıktık. İnancımızı, mücadelemizi, birliğimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Çünkü Karagümrük varsa, mücadele vardır" dedi.

Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, Süper Lig'deki 2025-26 sezonu fikstür çekiminin ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Ali Bahar yaptığı açıklamada, "Öncelikle, yeni sezonun tüm takımlarımıza ve ülke futbolumuza hayırlı olmasını diliyorum. 100'üncü yılımıza giden süreçte camiamız adına güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezondan önce, tıpkı Yusuf gibi kuyuya atıldık. Ama o karanlık kuyudan yılmadan, pes etmeden çıktık. İnancımızı, mücadelemizi, birliğimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Çünkü Karagümrük varsa, mücadele vardır. Süper Lig'deki mücadelemize kaldığımız yerden bize yakışır şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.