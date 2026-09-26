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Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı Ünye'de törenle başladı

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Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı Ünye'de törenle başladı
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19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde törenle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki seremoniye katılan 12 araç gösteri sundu; yarın saat 11.00'da başlayacak yarışta Karadeniz'in farklı illerinden ve Gürcistan'dan sporcular mücadele edecek.

19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde seremoni ile başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun seremonisi, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan 12 aracın gösteri sunduğu seremoniye, yöre sakinleri de ilgi gösterdi.

Yarın saat 11.00'da başlayacak olan yarışta, Karadeniz'in farklı illerinden ve Gürcistan'dan gelecek sporcular mücadele edecek.

Kaynak: AA
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