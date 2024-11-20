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Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler

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A Milli Takımımızın Karadağ'a 3-1 yenilmesi ve A Ligi'ne yükselme şansının play-off'lara kalması sonrası, teknik direktör Vincenzo Montella'ya tepkiler çığ gibi büyürken, spor yazarları da İtalyan çalıştırıcıyı yerden yere vurdu.

A Milli Takımımızın Karadağ'a sürpriz bir şekilde 3-1 yenilmesi, Galler'in ise rakibini 4-1 yenmesi sonrası A Ligi'ne yükselme şansımız play-off'lara kalırken, karşılaşmanın yankıları sürüyor.

TEPKİ YAĞIYOR

Özellikle santraforsuz bir dizilişle sahaya çıkması ve geriye düşmemize rağmen oyuna geç müdahale etmesi Montella'ya büyük tepki gösterilmesine neden olurken spor yazarları da İtalyan çalıştırıcıya sert sözlerle yüklendi.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI" (ALİ GÜLTİKEN)

"İyi oynamakla, kazanmak arasındaki farkın ne olduğunu Karadağ karşısında acı bir ders olarak yaşadık. Topa sahip olma düşüncesi futbolda öncelik… Bunu kabul ediyoruz. Ama topa sahip olduğunuzda futbolda ne kadar etkili olduğunuz bu oyunun temel konusu. Kadro tercihimizin saha zemini ve maç şartları göz önünde bulundurularak alınmadığını 90 dakika boyunca net bir şekilde gördük. Büyük hayallerle geldik, büyük hayal kırıklığı ile geri döndük. Bu maç bize kağıt üstünde hayal edilenle, saha gerçekliğinin farkını gösterdi." [Sabah]

"BU HEZİMET SENİN ESERİN" (ZEKİ UZUNDURUKAN)

"Ben gururuma yediremedim Karadağ yenilgisini! Sen santrforsuz oyununla gurur duymaya devam et Montella! Türk Milli Takımı'nı santrforsuz oyuna mahkum ettin! Korktun! B Ligi'nde gruptan lider çıkamamak ne demek! B Ligi'nde Play-Off oynamak ne demek! Kağıt üzerinde karınca ile filin savaşı gibi bir maçtı. Ama sen bir başarısızlık mucizesine imza attın Montella! Şimdi çıkıp zemin dersin, Hakan Çalhanoğlu yoktu dersin! Play-Off dersin! Geç bunları korkak Montella! Kanatlardan ceza sahasına ortalar yapıyoruz ama o ortalara vuracak golcümüz yok sahada. Herkes görüyor ama sen görmüyorsun Montella! Bu hezimet senin eserin Montella! Krstovic maç boyunca ceza sahamızda cirit atıp, 3 kez de filelerimizi havalandırdı! Kurtarıcı diye Samet'i oyuna aldın! O da yıkıcı hataları ile maça damga vurdu! Koşmazsan, savaşmazsan kazanamazsın! Karadağ savaştı, koştu ve adeta bir dağı devirdi! Montella da hezimeti kenardan film gibi izledi! Zor olanı başardın Montella! Tarih yazdın Montella! Bence sen İtalya'ya dön Montella! Başaramadın Montella!" [Fotomaç]

"BÜYÜK PRESTİJ KAYBI" (ENGİN VEREL)

"Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimiz grupta, hiç puanı olmayan Karadağ'a yenilerek birinciliği kaptırmamız bizim açımızdan büyük prestij kaybı oldu. Elbette Montella'nın da dünkü zemin için yanlış kadroyla başladığını söylemek gerekir." [Akşam]

"İÇİNE KUNTZ KAÇMIŞ" (UĞUR MELEKE)

"İlk devrede belki oyunu doğru okuyamadık, belki zemin ve hava koşulları kötüydü. Bunlar anlaşılabilir. Ancak Montella'nın ilk 3 değişikliğinin stoper, bek ve ön libero olması, 3-1 geriye düşene kadar oyuna hücumcu sokmaması inanılmaz. Ben Montella'yı Roma'da santrfor oynadığı günlerden beri izliyorum, anlatıyorum, yazıyorum. Bu maçta sadece Türkiye döneminin değil, tüm kariyerinin en kötü günüydü bence. Kenarda büyük hedeflerden kopmuş, inançsız, hedefsiz bir adam vardı. Montella'nın içine Kuntz kaçmıştı sanki." [Hürriyet]

"BİN KERE YAZIK" (TURGAY DEMİR)

"Yazık. Bir değil bin kere yazık. Adamların golcüsü Krstovic hat-trick yaptı, muhtemelen bundan önceki son üç golü rüyasında atmıştır!.. Resmen okyanusu geçip derede boğulduk.…" [Fotomaç]

Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat ÖREN:

Hiç kimsenin bu ülkenin insanlarını üzmeye hakkı yok. Dünyanın parasını alıyorsunuz. Hakkını versinler

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Haber YorumlarıMurat ÖREN:

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