TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Karacabey Belediyespor'da Erdoğan Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek getirildi. Karacabey Belediyespor, Ahmet Taşyürek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ahmet Taşyürek. Takımımız teknik direktörlük görevi için Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya varmıştır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.