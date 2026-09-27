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Karacabey Belediyespor sahasında Ankaragücü'ne 4-1 mağlup oldu

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Karacabey Belediyespor sahasında Ankaragücü'ne 4-1 mağlup oldu
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2'nci Lig Kırmızı Grup 3'üncü hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında Ankaragücü'ne 4-1 mağlup oldu. Ankaragücü'nde Atakan Güner 34 ve 80. dakikalarda, Mervan Yusuf Yiğit 78. dakikada gol attı; Karacabey'in tek golü 57. dakikada Arda Yumurtacı'dan geldi.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Yunus Bozkurt, Vedat Güneş

KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun - Kerem Kaya, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Dk. 46 Yusuf Avcılar), İbrahim Has, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Dk. 58 Bora Yılmaz), Doğanay Kılıç, Arda Yumurtacı (Dk. 67 Sabrican Vural), Atakan Dama (Dk. 58 Niyazi Batuhan Salman), Tayyip Mevlit Kaya (Dk.74 Baran Engül), Oğuz Çolak

ANKARAGÜCÜ: Görkem Cihan - Osman Çelik, Mert Can (Dk. 57 Batuhan Gürsoy), İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Mesut Emre Kesik (Dk. 81 Emre Gültekin), Mahmut Tekdemir (Dk. 65 Arda Doğan), Enes Tepecik (Dk.65 Fatih Arhan), Mervan Yusuf Yiğit, Miraç Şimşek, Atakan Güner

GOLLER: Dk. 30 İbrahim Has (Kendi kalesine), Dk. 34 ve Dk. 80 Atakan Güner, Dk.78 Mervan Yusuf Yiğit ( Ankaragücü ) - Dk.57 Arda Yumurtacı ( Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Niyazi Batuhan Salman ( Karacabey Belediyespor) – Mahmut Tekdemir, Mesut Kesik ( Ankaragücü )

KIRMIZI KART: Dk.27 Oğuz Çolak ( Karacabey Belediyespor)

2'nci Lig Kırmızı Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'ne 4-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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