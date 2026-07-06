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11 yaşındaki Karabüklü sporcudan Dünya Kupası'nda tarihi başarı

11 yaşındaki Karabüklü sporcudan Dünya Kupası'nda tarihi başarı
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Karabüklü milli sporcu Muhammed Fatih Lord, İzmir'de düzenlenen 2026 CMAS Dünya Kupası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 11 yaşındaki yüzücü, disiplinli çalışmasıyla dikkat çekti.

Karabüklü milli sporcu Muhammed Fatih Lord, İzmir'de düzenlenen 2026 CMAS Dünya Kupası'nda elde ettiği 3 altın ve 1 gümüş madalyayla büyük bir başarıya imza attı.

2026 CMAS Dünya Kupası'nda mücadele eden Karabüklü sporcu Muhammed Fatih Lord, gösterdiği üstün performansla 3 dünya şampiyonluğu ve 1 dünya ikinciliği kazanarak hem Türkiye'yi hem de Karabük'ü gururlandırdı.

Henüz 11 yaşında olmasına rağmen disiplinli çalışması ve azmiyle dikkat çeken Muhammed Fatih Lord, uzun süredir antrenörü Kahraman Demir yönetiminde sürdürdüğü yoğun hazırlık sürecinin karşılığını Dünya Kupası'nda aldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan antrenmanlarla şampiyonaya hazırlanan genç sporcu, yüzme branşında elde ettiği derecelerle uluslararası arenada adından söz ettirdi. Büyük şehirlerin güçlü kulüpleriyle mücadele eden Lord, başarısıyla Karabük spor tarihine adını yazdırdı.

Antrenör Kahraman Demir ise genç sporcunun başarısının yıllar süren disiplinli çalışma, özveri ve sabrın ürünü olduğunu belirterek, Muhammed Fatih Lord'un gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

Karabük spor camiasında büyük sevinç oluşturan başarı, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı olurken, Muhammed Fatih Lord'un elde ettiği dereceler kentte gururla karşılandı.

2026 CMAS Dünya Kupası'nı 3 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamlayan Muhammed Fatih Lord, Türkiye'nin su altı sporlarındaki uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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