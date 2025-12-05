Haberler

KBÜ voleybol takımlarından bölge şampiyonasına iki ayrı zafer

Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğindeki Voleybol Türkiye Şampiyonası Eleme Müsabakalarında kadın takımı gümüş, erkek takımı bronz madalya kazandı. Her iki takım da bölge şampiyonasında kürsüde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) bölge şampiyonasında hem kadın hem erkek voleybol takımlarıyla kürsüye çıkarak çifte başarı elde etti.

Kadın takımı gümüş, erkek takımı ise bronz madalya kazanarak turnuvayı başarıyla tamamladı.

Karabük Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Türkiye Şampiyonası Eleme Müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Üniversitenin kadın ve erkek voleybol takımları, turnuvayı dereceyle tamamlayarak kürsüde yer aldı.

Kadın Voleybol Takımı, bölge şampiyonasında gösterdiği performansla ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Erkek Voleybol Takımı ise mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada toplam 13 takım yarıştı. Kadınlar kategorisinde birinciliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi alırken, Karabük Üniversitesi ikinci, Kastamonu Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler kategorisinde ise Kastamonu Üniversitesi birinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ikinci, Karabük Üniversitesi üçüncü oldu.

KBÜ Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve takımların antrenörü Doç. Dr. Neslihan Akçay ile sporcular, turnuva boyunca gösterdikleri özveri ve disiplin dolayısıyla tebrik edildi. Program, dereceye giren takımların madalya ve kupalarıyla çektirdiği fotoğrafla sona erdi. - KARABÜK

