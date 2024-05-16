Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeleri Masa Tenisi Turnuvasında Görev Aldı

WTT Feeder Cappadocia Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası' nda Karabük Üniversitesi'nden iki öğretim üyesi yer aldı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden Doç. Dr. Raşit Esen ve Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Eftal Şehirli WTT Feeder Cappadocia Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası'nda görev yapan hakemler arasında yer aldı.

24 farklı ülkeden 106 sporcunun katılımı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen WTT Feeder Cappadocia Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası 13-17 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşiyor.

Dünya Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın açılışı Dünya Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Başkanı Petra Sörling, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden sporcular, hakem ve antrenörlerin katılımıyla yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası turnuvada, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden Doç. Dr. Raşit Esen ve Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Eftal Şehirli hakemlik görevini başarıyla üstlendi. - KARABÜK