Haberler

Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda Yurdum Spor Kulübü birinci oldu. İkinci Karabük Safkar Spor Kulübü, üçüncü Safranbolu Gençlik Merkezi ve dördüncü Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü oldu. Dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Karabük'te 2025-2026 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Turnuva boyunca sahaya çıkan takımlar, centilmence mücadeleleri ve sergiledikleri performanslarla beğeni topladı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar belli oldu.

Müsabakalar sonunda Yurdum Spor Kulübü il birincisi olurken, Karabük Safkar Spor Kulübü ikinci, Safranbolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü üçüncü, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara ödülleri, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Lokman Mollaoğulları ile Serdar Ali Osman Sevim tarafından takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Dünyanın en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti