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Karabük'te Gaziler ve Öğrencilerden Spor Etkinliği

Karabük'te Gaziler ve Öğrencilerden Spor Etkinliği
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Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenen 'Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla' etkinliğinde gaziler ile öğrenciler çeşitli spor faaliyetleri gerçekleştirdi. Etkinlikte futbol, basketbol, masa tenisi gibi sporlar yapıldı.

- Karabük'te gaziler, öğrenciler ile birlikte spor faaliyetleri yaptı

Karabük'te gaziler için 'Kahramanlar sahada kalbimiz onlarla' etkinliği düzenlendi

KARABÜK - Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle gaziler ile öğrenciler çeşitli spor etkinlikleri yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iş birliğinde Karabük Valiliği himayesinde hayata geçirilen 'Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarda' projesinde gaziler ile öğrenciler bir araya geldi.

Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte gaziler, öğrenciler ile birlikte futbol, masa tenisi, basketbol, mini golf ve dart oynadı. Gazilerin yaptığı başarılı atışları, etkinliği tribünde izleyenlerden alkış aldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı da etkinlikte emeği geçen herkese gaziler adına teşekkür etti. Başkan Çorbacı, Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan ordusuna Polatlı önlerinde tarihin en büyük yenilgisini yaşattığını söyleyerek, Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildiğini söyledi.

Gençler için gelecekte vatanın sorumluluğu onlara armağan edileceğini söyleyen Başkan Çorbacı, "Türk gençliğine yaraşır bir şekilde, durmadan çalışarak ilim ve irfanla bu yüce devleti layık olduğu yerlere getireceğinize, canınız pahasına koruyacağınıza inanıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı'ya Türkiye forması hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'in de katıldığı etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ - Spor

19 Eylül Gaziler Günü Basketbol Karabük Futbol Yaşam Spor

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