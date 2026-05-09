Fenerbahçeli taraftarlar da Galatasaraylıları yalnız bırakmadı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğunun ilan edilmesinin ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Fenerbahçe taraftarları da bu coşkuya katılarak renkli görüntüler oluşmasını sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Şampiyonluğun ardından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kutlamalar yapıldı. İlçe merkezinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar sırasında bazı Fenerbahçe taraftarlarının da eğlenceye katıldığı görüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun yıllardır yaşayamadıkları şampiyonluk sevincini Galatasaray'ın şampiyonluğunda yaşamaya çalıştıklarını ifade etti.
Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, bölgede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. - KARABÜK