Karabük'te 3. Bisiklet Festivali Başladı

- 3. Bisiklet Festivali'nde 21 kilometrelik birinci parkur heyecanı başladı

Bisikletseverlerin hem kamp yaptığı hem de eğlendiği festival başladı

KARABÜK - Karabük'te 1-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenen '3. Bisiklet Festivali'ne katılım sağlayan bisikletliler, 21 kilometrelik orman yolundan, Çetiören Mesire Alanı'na gitmek üzere pedal çevirmeye başladı.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından 'Gökyüzüne Pedalla' temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bisiklet Festivali, Keltepe Kayak Merkezi'nde başladı. 21 kilometrelik orman yolu parkuru, Çetiören Mesire Alanı'nda sona erecek. Karabük Valiliği himayesinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Karabük Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivale 7 bölgeden 80 bisiklet severkatıldı. Çadır konaklamalı düzenlenen festival üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

KARBİSDER Başkanı Kenan Aydoğdu, çoğu katılımcının kamp alanına yerleştiğini belirterek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bisiklet festivali 'Gökyüzüne Pedalla' temasıyla başlıyor. Katılımcılarımızın büyük bölümü alana dünden giriş yaptılar. Bugün de izin sorunuyla bugün gelecek olanlar da var. Bu akşam bütün ekibimiz tamamlanmış olacak. Biraz sonra başlangıç yapacağız. Şu an için her şey güzel. Hava güzel. Ortam güzel. Katılımcılar güzel. İnşallah da sağlıkla, kazasız belasız turu da tamamladığımızda her şey daha güzel olacak" dedi.

Tüm coğrafi bölgelerden katılımcılar olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Şu anda 80 civarında katılımcımız var. Farklı şehirlerden; Adana'dan, İzmir'den, Akşehir'den, Düzce, İstanbul ve birçok farklı ilden katılımcılarımız var. Kadın katılımcılarımız, çocuklar var. Gerçekten böyle doğayla iç içe insanlar hem bisiklet kullanıp hem kamp yaptığı hem eğlendiği hem de birbirleriyle tanışarak sosyal ağlar kurduğu güzel bir etkinlik oluyor" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festivale Keltepe Kayak Merkezi olarak ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını aktararak, "Önceki yıllarda Yazıköy'de ve Eflani'de olan bu organizasyon, bu sene Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'ni merkeze alarak buranın çevresinde gerçekleşecek. Arkadaşlar üç gün boyunca Keltepe'ye veya zirveye 2 bin rakıma bisikletleriyle gezerek çıkacaklar" ifadelerini kullandı.

Bu tür festivallerde amacın sadece etkinlik yapmak olmadığının altını çizen Güven, "Amacımız tabii ki bölgemizin tanıtımını da sağlamak. Yurdumuzun yedi coğrafi bölgesinden, farklı illerinden buraya geldiler. Güzel hatıralarla geldiler. Güzel hatıralarla gitmelerini istiyoruz" diye konuştu.