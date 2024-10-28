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Galatasaraylı baba, oğluna eski Fenerbahçeli yıldızın ismini verdi

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Karabük'te yaşayan Bilal ve Damla Nur Güler çifti, yeni doğan çocuklarına Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler'in adını koydu. Galatasaraylı olduğunu belirten baba Bilal Güler, "Arda'yı başarılarından dolayı destekliyoruz ve yanında olmak istiyoruz. İnşallah oğlumuz da onun gibi başarılı bir futbolcu olur. Eğitiminin ardından ağabeyi Arda Güler gibi yetişecek inşallah" dedi.

Safranbolu ilçesinde yaşayan çift, 15 Ekim'de dünyaya gelen erkek çocuklarına hayranı oldukları milli futbolcu "Arda Güler"in ismini verdi.

"ARDA GÜLER GİBİ YETİŞECEK"

27 yaşındaki Bilal Güler, AA muhabirine, Arda Güler'in milli ve başarılı bir futbolcu olduğu için çocuklarına onun ismini verdiklerini söyledi. Galatasaraylı olduğunu belirten Güler, " Arda Güler'in çok iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Arda'yı başarılarından dolayı destekliyoruz ve yanında olmak istiyoruz. İnşallah oğlumuz da onun gibi başarılı bir futbolcu olur. Eğitiminin ardından ağabeyi Arda Güler gibi yetişecek inşallah." dedi.

Galatasaraylı baba, oğluna eski Fenerbahçeli yıldızın ismini verdi

24 yaşındaki Damla Nur Güler de oğluna eşinin Arda Güler ismini vermeyi çok istediğini ifade etti. Hamilelik sürecinde eşinin, telefonunun ekran fotosuna Arda Güler'in resmini koyduğunu anlatan Güler, "Arda güler gibi oğlumun da yüzünde iki gamzesi var. Hayırlı evlat olur inşallah." diye konuştu. Güler çifti, Arda Güler'den imzalı forma beklediklerini de dile getirdi.

Galatasaraylı baba, oğluna eski Fenerbahçeli yıldızın ismini verdi

Galatasaraylı baba, oğluna eski Fenerbahçeli yıldızın ismini verdi
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Spor

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Yorumlar (4)

Gökhan Aydın:

Heralde daha saçma bir haber olamazdı. Bize ne bunların cocugundan…

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Hanifi Kayhan:

Ne haber,ne haber. Aslında son dakika haberi olarak verilmeliydi,bu haber.

22
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Köfteci Jardel:

Ay hadi inşallah

1
3
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