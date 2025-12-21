Haberler

TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu: 0 Giresunspor: 2

Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup'un 15. haftasında oynanan maçta Karabük İdman Yurdu Spor, evinde Giresunspor'a 2-0 yenildi. Golleri Şahin Dik kaydetti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Kaan Kara, Ersin Erbay, Bedirhan Soydemir

Karabük İdman Yurdu Spor: Furkan Yasin Çevik, Samet Balkaya, Kağan Köroğlu, Muhammed Semih Kocatürk, Muhammet Salih Kaya (Hasan Kartal dk. 66), Ege Okka, Seyit Ali Kahya, Mert Özyıldırım, Ahmet Türkyılmaz (Caner Can Kaya dk. 59), Kaan Erdoğan, Mustafa Yılmaz

Giresunspor: Göktan Cörüt, Talha Kirman, Orçun Kaan Biçer, Emirhan Şahin, Mustafa Kuzey Kaşık, Muhammet Turhan, Arda Kılıç, Şenel Hami Aydemir, Yiğit Hasan Karataş (Yunus Emre Apaydın dk.46), Şahin Dik, Muhammet Bedirhan Yanık

Goller: Şahin Dik (dk. 7 ve 90)

Kırmızı kartlar: Furkan Yasin Çevik, Mustafa Yılmaz (Karabük İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Seyit Ali Kahya, Mert Özyıldırım, Caner Can Kaya, Kaan Erdoğan (Karabük İdman Yurdu), Yiğit Karataş, Şahin Dik (Giresunspor) - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
