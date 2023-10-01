Karabük İdman Yurdu, Aliağa Futbol'a 4-0 mağlup oldu
TFF 3. Lig 1. Grup'un 4. haftasında Karabük İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Aliağa Futbol'u 4-0 mağlup etti. Maçta Aliağa Futbol'un gollerini Oktay, Ahmet Uzun, Mehmet Uysal ve Mithat attı.
TFF 3. Lig 1. Grup'un 4. haftasında Karabük İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Aliağa Futbol'u 4-0 mağlup oldu.
Hakemler: Şahin Berker, Yakup Bulut, Mürvet Yavuztürk
Karabük İdman Yurdu: Mustafa Güngör, Ümit (Yasin dk. 79), Emin (Rıdvan dk. 62), Mustafa Kayabaşı (Mustafa Apardı dk. 62), Yusuf, Ahmet Enes (Cenk dk. 46), Tolga, Kadir, Talha, Volkan, Berkcan (Miraç dk. 56)
Aliağa Futbol : Ahmet Pekgöz, Oktay (Adnan dk. 85), Kadir, Ahmet Uzun (Seçim dk. 79), Emirhan (Hakan (dk. 85), Berkay, Mehmet Uysal (Yasin dk. 72), Oğuzhan (Mithat dk. 72), Doğukan, Sinan, Mehmet Fuat
Goller: Oktay (dk. 12), Ahmet Uzun (dk.55), Mehmet Uysal (dk.68), Mithat (dk. 84) (Aliağa Futbol )
Sarı kartlar: Berkay, Mehmet Uysal, Oktay (Aliağa Futbol A.Ş) - KARABÜK