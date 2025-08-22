Karaborsa Bilet Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Benfica arasında oynanan şampiyonlar ligi play off maçı öncesi karaborsa bilet satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube tarafından yapılan çalışmalar sonucu İ.Y. isimli şüphelinin yurt dışından maç izlemek için gelen bir kişiden 50 euro ve 400 lira aldığının tespit edilmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık sorgusunda da suçlamaları kabul eden şüpheli, ifadesinde, "Ben normalde Galatasaray kulübü taraftarıyım. Karaborsa sebebi ile seyirden yasaklıyım. Fenerbahçe taraftarlarının yer aldığı Yoğurtçu Parkı'nda arkadaşlarla oturduk. Saat 20.30 sıralarında çıktık stada doğru gittik. Bende geçmiş yıllara ait yerde bulduğum akreditasyon kartı vardı. Kalabalıkta para karşılığı insanların hızlı geçişini sağlamak için akreditasyon kartını kullandım. Turnike girişinde sorun yaşanınca yurtdışından gelen kişi benden parasını almak için geri çıktı. O anki tartışmada polisler görerek bizi karakola götürdüler. Üzerimden çıkan 9000 TL tutarındaki para taksi şoförlüğünden kazandığım paradır. Banka hesaplarım blokeli olduğu için üzerimde parayı hep nakit taşırım" dedi. Şüpheli İ.Y. 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin daha önce de aynı suçtan çok suç kaydı olduğu öğrenildi.