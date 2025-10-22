Haberler

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Karabağ, 1-0 öne geçtiği maçta Athletic Bilbao'ya deplasmanda 3-1 kaybetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Athletic Bilbao ile Karabağ karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan maçı Athletic Bilbao, 3-1 kazandı.

KARABAĞ ÖNE GEÇSE DE DEVAMINI GETİREMEDİ

Karabağ, Livramento Andrade ile 1. dakikada 1-0 öne geçti. Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Gorka Guruzeta, 70. dakikada Robert Navarro Munoz ve 88. dakikada Gorka Guruzeta attı.

BILBAO İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao, Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. İlk kez kaybeden Karabağ, 6 puanda kaldı. Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Athletic Bilbao, Newcastle United deplasmanına gidecek. Karabağ, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
