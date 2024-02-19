Üye Girişi
Haberler

Kara Kartal sahasında güldü! Beşiktaş, Konyaspor'u rahat geçti

Güncelleme:

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un kaydettiği gollerle 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

İLK YARI TEMPOSUZ GEÇTİ

Mücadelenin ilk yarısında tempo seviyesi düşük kaldı. İki takım da gol yollarında etkisiz olunca soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.

Kara Kartal sahasında devleşti! Beşiktaş, Konyaspor'u rahat geçti

SEMİH SAHNEDE

İkinci yarının hemen başında siyah-beyazlıların son maçlarına damga vuran genç futbolcu Semih Kılıçsoy kafayla ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kara Kartal sahasında devleşti! Beşiktaş, Konyaspor'u rahat geçti

CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ

Attığı gol sonrası baskısını arttıran Beşiktaş, 71. dakikada yıldız golcüsü Cenk Tosun'un kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.

Kara Kartal sahasında devleşti! Beşiktaş, Konyaspor'u rahat geçti

KONYASPOR ATEŞ HATTINDA KALDI

Bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Konyaspor ise küme düşme hattından kurtulamadı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title