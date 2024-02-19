Kara Kartal sahasında güldü! Beşiktaş, Konyaspor'u rahat geçti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

İLK YARI TEMPOSUZ GEÇTİ

Mücadelenin ilk yarısında tempo seviyesi düşük kaldı. İki takım da gol yollarında etkisiz olunca soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.

SEMİH SAHNEDE

İkinci yarının hemen başında siyah-beyazlıların son maçlarına damga vuran genç futbolcu Semih Kılıçsoy kafayla ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ

Attığı gol sonrası baskısını arttıran Beşiktaş, 71. dakikada yıldız golcüsü Cenk Tosun'un kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.

KONYASPOR ATEŞ HATTINDA KALDI

Bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Konyaspor ise küme düşme hattından kurtulamadı.