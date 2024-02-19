Kara Kartal sahasında güldü! Beşiktaş, Konyaspor'u rahat geçti
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un kaydettiği gollerle 2-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı.
İLK YARI TEMPOSUZ GEÇTİ
Mücadelenin ilk yarısında tempo seviyesi düşük kaldı. İki takım da gol yollarında etkisiz olunca soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.
SEMİH SAHNEDE
İkinci yarının hemen başında siyah-beyazlıların son maçlarına damga vuran genç futbolcu Semih Kılıçsoy kafayla ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ
Attığı gol sonrası baskısını arttıran Beşiktaş, 71. dakikada yıldız golcüsü Cenk Tosun'un kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.
KONYASPOR ATEŞ HATTINDA KALDI
Bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Konyaspor ise küme düşme hattından kurtulamadı.