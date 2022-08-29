Kara Kartal golcüleriyle liderliğe kanatlandı! Beşiktaş, Sivas engelini rahat geçti
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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yendi. Jackson Muleka(2) ve Weghorst'un golleriyle galibiyete uzanan siyah-beyazlılar, liderliği Fenerbahçe'den devraldı.
Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
MULEKA DUBLE YAPTI
Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir performans ortaya koyan Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 42. dakikada Muleka ile 29. dakikada Weghorst kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 86. dakikada Seba'dan geldi. Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, namağlup unvanını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ HAFTAYI LİDER KAPATTI
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 10 puan topladı. 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, ligde 4. haftayı lider kapattı.