Kara Kartal durdurulamıyor! Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario bugün İstanbul'da
Beşiktaş, yeni transferi Portekizli yıldız Joao Mario'nun İstanbul'a geleceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Joao Mario'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceği ve bugün saat 17.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı belirtildi.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, yeni transferi Portekizli yıldız Joao Mario'nun saat 17.50'de İstanbul'da olacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın geçtiği bilgilendirme şöyle;
Profesyonel futbolcu João Mário, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Mário'yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır. Bilgilerinize.