Üye Girişi
Haberler

Kara Kartal durdurulamıyor! Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario bugün İstanbul'da

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, yeni transferi Portekizli yıldız Joao Mario'nun İstanbul'a geleceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Joao Mario'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceği ve bugün saat 17.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı belirtildi.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, yeni transferi Portekizli yıldız Joao Mario'nun saat 17.50'de İstanbul'da olacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın geçtiği bilgilendirme şöyle;

Profesyonel futbolcu João Mário, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Mário'yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır. Bilgilerinize.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

İstanbul Havalimanı İstanbul Beşiktaş Beşiktaş Spor Rio

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

 Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı
Kasım Gülpınar için bomba iddia! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek

Kasım Gülpınar için bomba iddia! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?
title