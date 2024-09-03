Kara Kartal durdurulamıyor! Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario bugün İstanbul'da

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Kasım Gülpınar için bomba iddia! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek