Üye Girişi
Haberler

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü Semih Kılıçsoy'dan gelirken konuk takımda Da Costa hat-trick yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 19.haftasında Beşiktaş bu sezonun formda takımlarından olan Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

DA COSTA PERDEYİ AÇTI

İlk yarının son anlarında Kasımpaşa yıldız futbolcusu Da Costa'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi

SEMİH ANINDA CEVAP VERDİ

Kasımpaşa'nın bu golüne Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ilk yarının uzatma anlarında yanıt verdi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi

DA COSTA 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Mücadelenin 80. dakikasında sahneye çıkan Da Costa 3 dakika içerisinde 2 şık gol daha attı ve maçın skorunu belirledi.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title