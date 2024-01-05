Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü Semih Kılıçsoy'dan gelirken konuk takımda Da Costa hat-trick yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 19.haftasında Beşiktaş bu sezonun formda takımlarından olan Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.
DA COSTA PERDEYİ AÇTI
İlk yarının son anlarında Kasımpaşa yıldız futbolcusu Da Costa'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
SEMİH ANINDA CEVAP VERDİ
Kasımpaşa'nın bu golüne Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ilk yarının uzatma anlarında yanıt verdi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
DA COSTA 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI
Mücadelenin 80. dakikasında sahneye çıkan Da Costa 3 dakika içerisinde 2 şık gol daha attı ve maçın skorunu belirledi.