Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Alanyaspor'a 3-1 yenildi
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Beşiktaş'ın golünü Colley atarken konuk takımın golerini Yusuf, Janvier ve Carlos Eduardo kaydetti.
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
COLLEY PERDEYİ AÇTI
9. dakikada kullanılan serbest vuruşta barajdan seken top Colley'in önüne düştü. Colley düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
YUSUF SAHNEDE
38'de sağ kanattan topla gelen Oğuz Aydın topu ceza sahası içine yolladı. Amartey topu uzaklaştırmak isterken Yusuf araya girdi ve topu ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.
CHAMBERLAIN SAKATLANDI
Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında yıldız futbolcu Chamberlain sakatlandı. Beşiktaş'ta sakatlanan Oxlade-Chamberlain, 47. dakikada yerini Demir Ege'ye bıraktı.
3 DAKİKADA 2 GOL
86. dakikasına 1-1'lik skorla girilen maçta konuk takım Janvier ve Carlos Eduardo'nun 3 dakika içerisinde kaydettiği gollerle 3-1 öne geçti ve maçı kazandı.