Kar Spor İda Ultra 9. Kez Kazdağları'nda Koşulacak

Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından "Kar Spor İda Ultra", 9. kez doğaseverleri ve sporcuları, Kazdağları'nın eşsiz atmosferinde ağırlayacak.

Organizasyonu düzenleyen Rossist Event'ten yapılan açıklamaya göre 28-30 Kasım'da düzenlenecek etkinlik, 16 ülkeden 1150 koşucuya ev sahipliği yapacak.

Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayan tek yarış olma özelliğini taşıyan organizasyon, toplamda 5 farklı parkurda koşulacak. Bu yılki parkurlar 110, 66, 36, 15 ve 8,5 kilometre olarak belirlendi. Yarış, antik dönemde "İda Dağı" olarak bilinen Kazdağları'nın efsanelerle dolu rotalarında koşulacak ve Aeneas Kültür Yolu'nun özel izinli bölümlerini de içerecek. Koşucular, zeytin hasadı dönemine denk gelen etkinlikte, sporun yanı sıra bölgenin kültürel, tarihi ve tarımsal dokusunu deneyimleyecek.

Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Fransa, Nijerya ve Şili gibi 16 farklı ülkeden 1150 sporcunun katılımı bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale Valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilecek etkinliğin ana sponsoru Edremit Belediyesi olacak. Hattuşa Vacation Thermal Club da konaklama sponsorluğunu üstleniyor.

Parkurlar, 29 Kasım Cumartesi günü 15, 36, 66 ve 110 kilometre etaplarında, 30 Kasım Pazar günü ise 8,5 kilometre kısa parkurunda koşulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rossist Event kurucusu Polat Dede, Türkiye'nin en büyük patika koşu yarışı organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra'nın, Türkiye'nin birçok bölgesinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Kuzey Ege'nin incisi Kazdağları'nda ağırlamaya hazırlandığını ifade etti.