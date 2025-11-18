Haberler

Kar Spor İda Ultra 9. Kez Kazdağları'nda Koşulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin prestijli patika koşu organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra, 28-30 Kasım tarihlerinde Kazdağları'nda düzenlenecek. 16 ülkeden 1150 koşucunun katılacağı etkinlik, bölgede zeytin hasadı dönemine denk gelecek ve katılımcılar, eşsiz doğa manzaraları ve kültürel deneyimlerle dolu bir yarış yaşayacak.

Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından "Kar Spor İda Ultra", 9. kez doğaseverleri ve sporcuları, Kazdağları'nın eşsiz atmosferinde ağırlayacak.

Organizasyonu düzenleyen Rossist Event'ten yapılan açıklamaya göre 28-30 Kasım'da düzenlenecek etkinlik, 16 ülkeden 1150 koşucuya ev sahipliği yapacak.

Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayan tek yarış olma özelliğini taşıyan organizasyon, toplamda 5 farklı parkurda koşulacak. Bu yılki parkurlar 110, 66, 36, 15 ve 8,5 kilometre olarak belirlendi. Yarış, antik dönemde "İda Dağı" olarak bilinen Kazdağları'nın efsanelerle dolu rotalarında koşulacak ve Aeneas Kültür Yolu'nun özel izinli bölümlerini de içerecek. Koşucular, zeytin hasadı dönemine denk gelen etkinlikte, sporun yanı sıra bölgenin kültürel, tarihi ve tarımsal dokusunu deneyimleyecek.

Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Fransa, Nijerya ve Şili gibi 16 farklı ülkeden 1150 sporcunun katılımı bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale Valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilecek etkinliğin ana sponsoru Edremit Belediyesi olacak. Hattuşa Vacation Thermal Club da konaklama sponsorluğunu üstleniyor.

Parkurlar, 29 Kasım Cumartesi günü 15, 36, 66 ve 110 kilometre etaplarında, 30 Kasım Pazar günü ise 8,5 kilometre kısa parkurunda koşulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rossist Event kurucusu Polat Dede, Türkiye'nin en büyük patika koşu yarışı organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra'nın, Türkiye'nin birçok bölgesinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Kuzey Ege'nin incisi Kazdağları'nda ağırlamaya hazırlandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Spor
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.