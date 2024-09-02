Kaptan Yumlu takım arkadaşını unutmadı
Erzurumspor FK Kaptanı Mustafa Yumlu, önceki gün hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'nın fotoğraflı tişörtü ile sahaya çıktı.
Erzurumspor FK Kaptanı Mustafa Yumlu, önceki gün hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'nın fotoğraflı tişörtü ile sahaya çıktı.
Yeni Malatyaspor karşısında golünü atan kaptan Mustafa Yumlu, "Mekanın Cennet Olsun Kardeşim" tişörtünü gösterdi.
Mavi beyazlı taraftarlar kaptana alkışlarla destek verdi. - ERZURUM