Mardin 1969'dan iddialı açıklamalar

Trendyol 1. Lig'e 18 yıl aradan sonra yükselen Mardin 1969 Spor'un takım kaptanı Uğur Adem Gezer, sezonda dinamik, baskılı ve seyir zevki yüksek bir oyun izleteceklerini söyledi.

Sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde bir otelde sürdüren kırmızı-lacivertli ekip, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde günde çift antrenmanla 8 Ağustos'ta deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı sezonun ilk maçına hazırlanıyor.

Takım kaptanı stoper Uğur Adem Gezer, AA muhabirine, kamp çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini ve takım içinde kısa sürede güçlü birliktelik oluştuğunu belirtti.

"Güzel, dinamik ve iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum." diyen Uğur, çalışma ortamının çok iyi olduğunu, bunun karşılığını lig başladığında alacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Uğur, ligde güçlü rakiplerin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu sezon son yılların en zorlu 1. Liglerinden biri olacak. Çok köklü camialar ve kaliteli takımlar var. Biz de bu ligin iddialı ekiplerinden biri olmak istiyoruz. Çekişmeli ve keyifli bir sezon geçeceğini düşünüyorum." dedi.

İtici güç taraftar

Takımda uyumun kısa sürede sağlandığını ve transferlerin adaptasyon sürecini sorunsuz atlattığını aktaran Uğur, teknik heyet, kulüp çalışanları ve yönetimin bu süreçte önemli katkı sunduğunu aktardı.

Uğur "Buraya geldiğimiz ilk günden itibaren çok iyi karşılandık. Hiç uyum problemi yaşamadık. Hocalarımızın, personelimizin ve yönetimimizin desteğiyle bu süreci çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Sahada mücadeleci bir takım görüntüsü sergilemek istediklerini ifade eden Uğur, "Ligde dinamik, baskılı ve seyir zevki yüksek bir Mardinspor izleteceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Uğur Adem, sezon hedefleriyle ilgili konuşmak için erken olduğunu belirterek ilk hafta oynayacakları Ümraniyespor karşılaşmasına odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Maç maç ilerleyeceklerini anlatan Mardin temsilcisinin kaptanı, "Şu an tamamen Ümraniyespor maçına odaklandık. Ardından kendi sahamızdaki Antalya maçını düşüneceğiz. Hedeflerimizi sezon ilerledikçe daha net konuşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Uğur, "Bu işin en büyük itici gücü taraftar. İç sahadaki maçlarda bizi yalnız bırakmasınlar, stadı doldursunlar. Biz de onlara mücadele eden, dinamik ve Mardin'e yakışan bir takım izlettirmek için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA