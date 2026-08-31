Kökçü penaltıyı Vlahovic'e bıraktı, Beşiktaş 6-2 kazandı

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, Çorum FK karşısında kazanılan penaltıyı Dusan Vlahovic'e bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların kaptanı ve penaltıcısı Orkun Kökçü, müsabakanın 43. dakikasında kazanılan penaltıyı, kullanmayarak Dusan Vlahovic'i penaltı noktasına gönderdi. Hakem Çağdaş Altay'ın penaltı kararı sonrası tribünlerden Dusan Vlahovic'in ismi yükselirken Orkun Kökçü de bu duruma kayıtsız kalmayarak topu Vlahovic'e teslim etti.

Penaltıyı gole çeviren Dusan Vlahovic, mücadeleyi de 3 golle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı