Kapıyı gösterdiler ama nafile! Ryan Kent'ten bir teklife daha ret
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması istenen Ryan Kent, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in kendisine yaptığı transfer teklifini reddetti. Geçtiğimiz dönemlerde Hull City ve Lazio'nun da tekliflerini reddeden Kent, Fenerbahçe'de çıktığı 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig devi Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Ryan Kentiçin sıcak bir gelişme yaşandı.
TEKLİFİ REDDETTİ
İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'e Dinamo Zagreb'in yeniden talip olduğu ortaya çıktı. Kent, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in kendisine yaptığı teklifi reddetti.
Geçtiğimiz sezondan bu yana takımda düşünülmeyen Ryan Kent, geride bıraktığımız dönemlerde Hull City ve Lazio'nun da tekliflerini reddetmişti.
3 GOLE KATKI SAĞLADI
Geride bıraktığımız sezonun başında Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, Sarı-lacivertlilerde çıktığı 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.