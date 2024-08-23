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Kapıyı gösterdiler ama nafile! Ryan Kent'ten bir teklife daha ret

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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması istenen Ryan Kent, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in kendisine yaptığı transfer teklifini reddetti. Geçtiğimiz dönemlerde Hull City ve Lazio'nun da tekliflerini reddeden Kent, Fenerbahçe'de çıktığı 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig devi Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Ryan Kentiçin sıcak bir gelişme yaşandı.

TEKLİFİ REDDETTİ

İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'e Dinamo Zagreb'in yeniden talip olduğu ortaya çıktı. Kent, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in kendisine yaptığı teklifi reddetti.

Geçtiğimiz sezondan bu yana takımda düşünülmeyen Ryan Kent, geride bıraktığımız dönemlerde Hull City ve Lazio'nun da tekliflerini reddetmişti.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride bıraktığımız sezonun başında Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, Sarı-lacivertlilerde çıktığı 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kapıyı gösterdiler ama nafile! Ryan Kent'ten bir teklife daha ret

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

cemalettin acar :

adam kariyerini bitirdi fenere gelince.

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