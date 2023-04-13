Kapıyı araladılar! Real Madrid Chelsea'yi rahat geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid sahasında Chelsea ile kozlarını paylaştı. İspanyol devi, Benzema ve Asensio'nun kaydettiği gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak rövanşa avantajlı giden taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid sahasında Chelsea ile kozlarını paylaştı. İspanyol devi, Benzema ve Asensio'nun kaydettiği gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak rövanşa avantajlı giden taraf oldu.

Devler Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'da Real Madrid ve Chelsea karşı karşıya geldi. Heyecan dozu yüksek olan mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi Real Madrid oldu.

BENZEMA SAHNEYE ÇIKTI

Mücadeleye hızlı başlayan Real Madrid, karşılaşmanın 21'inci dakikasında Benzemanın kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti. İspanyol devi soyunma odasına da bu skorla girdi.

ASENSİO FİŞİ ÇEKTİ

Maça ortak olmak isteyen Chelsea, gol yollarında etkili olamayınca Real Madrid'in oyunu domine ettiği dakikalarda Asensio sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

RÖVANŞ 18 NİSAN'DA

Zorlu eşleşmenin rövanş mücadelesi 18 Nisan Salı günü Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.