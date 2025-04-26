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Fenerbahçe'de tarihi protesto! Devam kararını açıklarken tesisler bu seslerle inledi

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Sarı-lacivertli bir grup taraftar, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve başkan Ali Koç'un görevine devam kararını açıkladığı Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sırasında tesislerin önünde protestolarda bulundu. Başkan Koç'u istifaya davet eden taraftarlar, adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp'e destek verdi.

Fenerbahçe'de merakla beklenen yüksek divan kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli bir grup taraftar, başkan Ali Koç'un görevine devam etme kararı aldığı toplantı sırasında tesislerin önünde protestolarda bulundu.

" ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ YÜKSELDİ

Fenerbahçe taraftarları, toplantı yapıldığı sırada Faruk Ilgaz Tesisleri önünde yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarların ellerinde "Ali Koç istifa" yazan pankart tuttukları görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında protesto gösterisi yapan Fenerbahçe taraftarı, başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyelerine de tepki gösterdi.

'Kapıyı açın, herkes duysun' demişti! Devam kararını açıklarken tesisler bu seslerle inledi

HAKAN BİLAL KUTLUALP'E DE DESTEK VERDİLER

Öte yandan taraftarlar, olağanüstü seçim isteyen ve yüksek divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp'e de destek tezahüratları yaptı. Söz konusu protesto halen devam ediyor.

'Kapıyı açın, herkes duysun' demişti! Devam kararını açıklarken tesisler bu seslerle inledi

ALİ KOÇ: AÇIN KAPIYI, HERKES DUYSUN

Protesto edilen ve istifası istenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevine devam edeceğini açıkladı. Koç, "Görevimizin başındayız. Fenerbahçemiz her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek bir kurum değildir hiçbir zaman da olmamalıdır. Açın kapıyı, herkes duysun. Görevimize devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de tarihi protesto! Devam kararını açıklarken tesisler bu seslerle inledi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Valla helal olsun Ali Koç'a ne yüzsüz adam. 7 sene şampiyon yapamayacak hayla o koltukta oturmaya devam edecek. Merak ettiğim bir konu Ali Koç Fenerbahçe'yi satınmı aldı. Fenerbahçe Ali koç'unmu?

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