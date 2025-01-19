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Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif alan teknik direktör İsmail Kartal'a yurt dışından bir teklif daha geldi. İran ekibi Persepolis, 63 yaşındaki tecrübeli teknik adamı takımın başına geçirmek için resmi teklif yaptı. Daha önce aldığı tüm teklifleri geri çeviren Kartal'ın bu teklife vereceği yanıt merak ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın takipleri her geçen gün artıyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerle geçirdiği başarılı sonrası birçok takımdan teklif alırken, bu ekiplerin arasına sürpriz bir tane daha eklendi.

PERSEPOLİS'TEN RESMİ TEKLİF ALDI

Ajansspor'un haberine göre; İsmail Kartal'a resmi teklif ileten son takım, İran ekibi Persepolis oldu. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon da Kartal'ın kapısını çalmıştı. Al-Taawon sonrası Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da deneyimli çalıştırıcıya teklif götürmüş ancak olumsuz yanıt almıştı. 63 yaşındaki çalıştırıcının İran'dan gelen teklife vereceği cevap ise merak konusu oldu.

PERSEPOLİS'İ MUSTAFA DENİZLİ ÇALIŞTIRMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı. Rıza Çalımbay ise geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada İran temsilcisinden aldığı teklifi reddettiğini bildirmişti.

Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustapha Kose:

bu adamın kıymetini bilemedi survivor grubu.

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