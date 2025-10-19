Haberler

Kapadokya'da Salomon Ultra Trail Yarışmasında Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı

Kapadokya'da Salomon Ultra Trail Yarışmasında Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı
Güncelleme:
Kapadokya'nın doğal güzellikleriyle dolu parkurlarında düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail'de 79 ülkeden 2,406 sporcu yer aldı ve dereceye girenler ödüllerini aldı. Çocuk koşusu da renkli anlara sahne oldu.

SALOMON Cappadocia Ultra Trail'de dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra Trail'e, 79 ülkeden 2 bin 406 patika koşucusu katıldı.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 12'nci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 119K, 63K, 38K ve 14K'lık parkurlarda koşuldu.

Ürgüp merkezden start alan sporcular, Kapadokya'nın doğa harikası coğrafyasında koşuldu. Zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurlarda yer alan patika koşucuları, kıyasıya mücadele verdi.

DERECEYE GİRENLER

ULTRA TRAIL (CUT) 119K

ERKEKLER

1 - Stanislav Sabokar (Rusya) - 12: 33: 13

2 - Mustafa Dağdelen (Türkiye) - 12: 55: 57

3 - Hossein Niroomandi (İran) - 13: 05: 45

KADINLAR

1 - Beyza Güzel (Türkiye) - 13: 50: 32

2 - Naomi Brand (Güney Afrika) - 14: 10: 43

3 - Olga Fedeneva (Rusya) - 14: 54: 10

MEDIUM TRAIL (CMT) 63K

ERKEKLER

1 - Christian Meier (Kanada) - 05: 21: 44

2 - Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) - 05: 36: 08

3 - Ivan Biriuzov (Rusya) - 05: 37: 22

KADINLAR

1 - Anastasiia Shpak (Rusya) - 05: 53: 19

2 - Tuğçe Karakaya (Türkiye) - 05: 59: 30

3 - Sanita Roze (Letonya) - 06: 43: 05

SHORT TRAIL (CST) 38K

ERKEKLER

1 - Mestan Turhan (Türkiye) - 02: 46: 48

2 - Koray Het (Türkiye) - 02: 59: 19

3 - İrem Can Ayaz (Türkiye) - 02: 59: 57

KADINLAR

1 - Alena Topor (Rusya) - 03: 22: 23

2 - Fatma Taş (Türkiye) - 03: 34: 41

3 - Ekaterina Troshanova (Türkiye) - 04: 02: 21

MİNİ TRAIL (CMIT) 14K

ERKEKLER

1 - Oscar Basantes (Ekvador) - 01: 01: 12

2 - Mustafa Araç (Türkiye) - 01: 11: 53

3 - Enes Altıparmak (Türkiye) - 01: 12: 53

KADINLAR

1 - Tülin Okyay (Türkiye) - 01: 17: 55

2 - Selma Altundiş (Türkiye) - 01: 18: 20

3 - Anna Kirdan (Türkiye) - 01: 25: 53

ÖDÜLLER VERİLDİ

Salomon Cappadocia Ultra Trail'de derece elde eden sporcular düzenlenen törende ödüllerine kavuştu. Törene; Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, Nevşehir İl Gençlik Spor Müdürü Mustafa Hakan Keskin, Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Salomon Türkiye Marka Direktörü Orçun Kutluad, Salomon Türkiye Pazarlama Müdürü Ebru Çil, Garmin Türkiye Genel Müdürü Hasan Güder ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Spor Pazarlama Müdürü Serhan Sarı katıldı.

ÇOCUK KOŞUSU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Salcano Cappadocia Çocuk Koşusu, 450 küçük sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Koşunun startını Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü verdi. Renkli anlara sahne olan çocuk koşusunun ardından çekiliş yapıldı. 20 çocuğa Salcano tarafından bisiklet hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
