Kapadokya'da Cappadocia Ultra Trail için Geri Sayım Başladı

Bu yıl 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla Kapadokya'da düzenlenecek olan Cappadocia Ultra Trail için geri sayım devam ediyor. Sporcular yarın sabah verilecek startın ardından Kapadokya'nın çeşitli parkurlarda mücadele edecek.

Salomon Cappadocia Ultra Trail 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla yarın gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde Ürgüp'te elit sporcuların tanıtıldığı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, "Sporcularımız bu muhteşem coğrafyanın büyüsüne şahit olacak. Kapadokya, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, hoşgörü, barış ve dayanışmanın sembolü olmuştur. Bugün ise bu ruhu sporun birleştirici gücü yeniden hissettirmektedir. Bu yönüyle Kapadokya, tarih ve doğa turizminin yanı sıra sporun kalbinin de attığı bir merkez olma özelliği ve potansiyeline sahiptir" dedi.

Etkinlikte sporcular, 119K, 63K, 38K ve 14K parkurlarında mücadele edecek. Katılımcıların 879'u kadın, bin 527'si ise erkeklerden oluşuyor. 119K parkurunda 218, 63K'da 598, 38K'da 1055 ve 14K'da 535 sporcu yarışacak. - NEVŞEHİR