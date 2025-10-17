Haberler

Kapadokya'da Cappadocia Ultra Trail için Geri Sayım Başladı

Kapadokya'da Cappadocia Ultra Trail için Geri Sayım Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan Salomon Cappadocia Ultra Trail, yarın sabah Kapadokya'nın muhteşem parkurlarında başlayacak. Etkinlikte sporcular çeşitli mesafelerde mücadele edecek.

Bu yıl 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla Kapadokya'da düzenlenecek olan Cappadocia Ultra Trail için geri sayım devam ediyor. Sporcular yarın sabah verilecek startın ardından Kapadokya'nın çeşitli parkurlarda mücadele edecek.

Salomon Cappadocia Ultra Trail 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla yarın gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde Ürgüp'te elit sporcuların tanıtıldığı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, "Sporcularımız bu muhteşem coğrafyanın büyüsüne şahit olacak. Kapadokya, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, hoşgörü, barış ve dayanışmanın sembolü olmuştur. Bugün ise bu ruhu sporun birleştirici gücü yeniden hissettirmektedir. Bu yönüyle Kapadokya, tarih ve doğa turizminin yanı sıra sporun kalbinin de attığı bir merkez olma özelliği ve potansiyeline sahiptir" dedi.

Etkinlikte sporcular, 119K, 63K, 38K ve 14K parkurlarında mücadele edecek. Katılımcıların 879'u kadın, bin 527'si ise erkeklerden oluşuyor. 119K parkurunda 218, 63K'da 598, 38K'da 1055 ve 14K'da 535 sporcu yarışacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.