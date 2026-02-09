İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

Haberler

Güncelleme:
Rusya Ligi ekiplerinden Zenit, Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Jhon Duran, sezon sonuna kadar Zenit forması giyecek.

  • Rusya Ligi takımı Zenit, Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı kadrosuna kattı.
  • Jhon Duran, Fenerbahçe'den Zenit'e kiralık olarak transfer oldu.
  • Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit, Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, 22 yaşındaki futbolcunun transferini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN ZENIT'E KİRALIK

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, sezon sonuna kadar Zenit forması giyecek. Transfer, Zenit tarafından yapılan paylaşımla resmiyet kazandı.

SEZON PERFORMANSI

22 yaşındaki Kolombiyalı forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev aldı. Jhon Duran bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Geçmişnolsun. Bizdeki gibi de olmaz. Her dakika yere atıp duracak kendisini. Düşünce kalkmayacak. Masış katlanacaksınız bakalım. Biz de olmadı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

