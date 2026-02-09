İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı
Rusya Ligi ekiplerinden Zenit, Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Jhon Duran, sezon sonuna kadar Zenit forması giyecek.
FENERBAHÇE'DEN ZENIT'E KİRALIK
SEZON PERFORMANSI
