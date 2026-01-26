Kap geldi! Beşiktaş yıldız ismin bonservisini 13 milyon euroya aldı

Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın bonservisini 13 milyon euro karşılığında aldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, A.S. Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ın kalıcı transferinin gerçekleştiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz futbolcunun bonservisinin 13 milyon euro karşılığında alındığını açıkladı.

RESMİ METİN PAYLAŞILDI

Beşiktaş tarafından KAP'a yapılan açıklamada,

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı. Tammy Abraham, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

ASTON VILLA DETAYI

Bu gelişme, Tammy Abraham'ın gün içerisinde ya da yarın 21 milyon Euro bedelle Aston Villa'ya transfer olacağı şeklinde yorumlandı. Sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan Aston Villa'nın, Anderlecht'e kiralık olarak gönderdiği Yasin Özcan'ın kiralık sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. Bu hamlenin ardından Beşiktaş, genç oyuncunun bonservisini alacak.