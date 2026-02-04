Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız yıldız N'Golo Kante'yi taşıyan uçak Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu.
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımından transfer ettiği Fransız futbolcu N'Golo Kante, özel uçakla Türkiye'ye geliyor.
EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞLARDAN BİRİ
Kante'yi taşıyan özel uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlarından oldu.
UÇAK SAAT 21.15 SULARINDA İNİŞ YAPACAK
Sarı-lacivertli taraftarlar uçağın nerede olduğunu takip edip yeni transfere kavuşmak için sabırsızlanırken, Kante'yi getiren uçağın 21.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.
KANTE'DEN TARAFTARA İLK MESAJ
Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Kante, sarı-lacivertli taraftarlara ilk mesajını yolladı. Kulübün yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli formayı giyen Kante, Türkçe olarak "Merhaba Fenerbahçe! Hazır mısınız? Geliyorum" ifadelerini kullandı.