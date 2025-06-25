Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var

Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var
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Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz sesi, usta spiker Sabri Ugan'ın beyin damarlarındaki tıkanıklık sonrası entübe edildiği hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi. Ugan'ın öldüğü iddiası sonrası ünlü ismin oğlu Doruk Ugan sosyal medya sayfasından iddiaları yalanlayarak, "Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Geçtiğimiz hafta kansere yakalandığını açıklayan ünlü spor spikeri Sabri Ugan entübe edildiği hastanede hayatını kaybettiği öne sürüldü.

"HAYATA SIKI TUTUNUYORUM"

Sabri Ugan, 17 Haziran'da yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. "Size gecikmiş bir açıklama borcum var" diyen Ugan, yaklaşık üç aydır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve teşhis konulan hastalığın en ağır hastalıklardan biri olduğunu dile getirmişti. Tedavi sürecinde moralinin yüksek olduğunu ve birinci kemoterapiyi tamamladığını açıklayan Ugan, eşinin ve çocuklarının desteğiyle hayata tutunduğunu belirtmişti.

Kanser tedavisi gören Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var

HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ, OĞLU YALANLADI

Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma alınan Sabri Ugan'ın entübe edildiği bildirildi. Bazı yayın organlarında Ugan'ın öldüğü iddiası sonrası ünlü ismin oğlu Doruk Ugan sosyal medya sayfasından iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı, "Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla"

Kanser tedavisi gören Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963'te Sakarya'da doğan Sabri Ugan, medya kariyerine 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. 1991 yılında spor müdürlüğüne yükselen Ugan, Sakaryaspor'un maçlarını anlatarak spikerliğe adım attı. Ardından Kanal 6 ve Star TV gibi büyük kanallarda görev aldı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını anlatan Ugan, kariyeri boyunca birçok spor kanalında önemli görevler üstlendi. Ayrıca "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı bir kitabı bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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