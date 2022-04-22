Rize'de inanılmaz anlar! Maç kırmızı kartla başladı
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Ligde 9 maçtır yenilmeyen sarı-lacivertliler seriyi 10 maça çıkarmak isterken, Karadeniz ekibi ise alt sıralardan kurtulmak adına mutlak 3 puan hedefliyor. Rizespor'da 35. saniyede Baiano gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik var.
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan sarı-lacivertliler seriyi sürdürmeyi hedeflerken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'un ise kazanmaktan başka şansı yok.
Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar
Dakika 1: Maçın henüz 35. saniyesinde Fabricio Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
Dakika 1: Fenerbahçe maçın hemen başında gole yaklaştı. Serdar Dursun yakın mesafeden vurdu. Top kalecide.