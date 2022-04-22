Rize'de inanılmaz anlar! Maç kırmızı kartla başladı

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan sarı-lacivertliler seriyi sürdürmeyi hedeflerken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'un ise kazanmaktan başka şansı yok.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Maçın henüz 35. saniyesinde Fabricio Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Dakika 1: Fenerbahçe maçın hemen başında gole yaklaştı. Serdar Dursun yakın mesafeden vurdu. Top kalecide.

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