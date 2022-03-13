Fenerbahçe'yi tutabilene aşk olsun! Arda Güler yıldızlaştı, Kanarya farka koştu
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yendi. 2-2 devam eden mücadelede sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, 78. dakikada attığı golle takımına 3-2'lik üstünlüğü getirirken, 90+4. dakikada Berisha'ya da asisti yapan isim oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig2in 29. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-2 kazandı.
ARDA GÜLER YILDIZLAŞTI
Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 26. dakikada Rossi'yle 1-0 öne geçti. İkinci yarı sarı-lacivertliler Mesut Özil'in 50. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Bu dakikadan itibaren baskısı artıran Alanya, 53 ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl ile bulduğu gollerle skora dengeyi getirdi. Sarı-lacivertlilerde 78. dakikada ise Arda Güler sahneye çıktı. 17 yaşındaki genç yıldız attığı golle takımını 3-2 öne geçirirken, 90. dakikada Pelkas farkı 2'ye yükseltti. Mücadelede skoru belirleyen golü ise 90+4. dakikada Arda Güler'in asistinde Berisha kaydetti. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 5-2 kazanarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
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