Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı.

PENDİKSPOR İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

30. dakikada sol kanattan topla gelen Thiam arka direkteki Halil'e ortasını açtı. Topa iyi yükselen Halil fileleri havalandırdı ve Pendikspor'u öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti.

MERT HAKAN SAHNEDE

59. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Mert Hakan uzak köşeye plasesini gönderdi ve eşitliği sağlayan golü kaydetti.

WELINTON KIZARDI

71'de Welinton, Dzeko'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Pendikspor 10 kişi kaldı.

BATSHUAYI ATTI

87. dakikada Fenerbahçe panaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi soluna sert bir vuruş yaptı ve topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

LUSAMBA KIZARDI

90'da Lusamba kırmızı kart ile oyundan atıldı. Osayi'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Lusamba hakemin kararına tepki gösterdiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

FERDİ SAHNEDE

Ön alan baskısıyla topu kazanan Ferdi, Fred ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi. Durum 3-1 oldu.

İRFAN CAN FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin son anlarında Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından attığı golle skoru 4-1 yaparak 3 puanı hanesine yazdırdı.