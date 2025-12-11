Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor.

Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm.

Fenerbahçe : Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

KANARYA EKSİK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ağrısı bulunan Marco Asensio'nun yanı sıra Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü kadroya alınmadı. Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın da Avrupa Ligi'nde cezası bulunuyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.